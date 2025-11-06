Rinnovo Maignan, Deschamps rompe il silenzio: l’annuncio sul portiere che difende i pali del Milan. Le ultimissime notizie

La situazione contrattuale di Mike Maignan al Milan continua a tenere banco, tanto da essere stata oggetto di dibattito anche in Francia. Il commissario tecnico dei Bleus, Didier Deschamps, in conferenza stampa ha toccato l’argomento con pragmatismo: «In passato ho fatto firmare contratti ai giocatori durante le competizioni come la Coppa del Mondo. Non dipende da me; è una questione di discussione con i club. Oggi l’influenza è minore; credo che i giocatori la prendano con più calma. Ciononostante, idealmente, sistemare la propria situazione personale prima di una competizione importante è la cosa migliore».

Nel frattempo, Maignan è tornato a essere decisivo in campo, come dimostrato dal rigore neutralizzato a Paulo Dybala. Nonostante le sue prestazioni, la scadenza del contratto continua a essere un elemento di forte tensione. Il Milan, con il direttore sportivo Igli Tare in prima linea, è pronto a sferrare un nuovo attacco nelle prossime settimane per tentare di convincere il suo capitano ad accettare l’offerta di prolungamento e a restare in rossonero.

Al momento, le possibilità di una permanenza di Maignan non sembrano elevate, ma la fiducia all’interno del club di poter ribaltare la situazione non è venuta meno. Fattore determinante in questa trattativa potrebbe essere il ruolo di Massimiliano Allegri, la cui influenza nello spogliatoio e sul progetto tecnico potrebbe essere decisiva per convincere il portiere francese.

La priorità del Milan è cristallina: trattenere Maignan. Qualora il francese dovesse chiudere definitivamente la porta al rinnovo, il club è già al lavoro per individuare alternative valide, in modo da non farsi trovare impreparato. Sul taccuino di Igli Tare sono già presenti tre nomi monitorati con attenzione. Si tratta di Elia Caprile del Cagliari, Zion Suzuki del Parma e il tedesco Noah Atubolu del Friburgo. Quest’ultimo, in particolare, pur avendo subito 15 gol in 13 apparizioni stagionali, ha collezionato 5 clean sheets, tre dei quali in Bundesliga, dimostrando potenziale e affidabilità.