Calciomercato Milan, tutti i nomi per l'eventuale post Maignan: quel profilo perde quota, Tare stuzzicato da... Lo scenario

Calciomercato Milan, in casa rossonera resta aperta la questione legata all’eventuale sostituzione di Maignan: Suzuki perde quota

Il calciomercato Milan ha avviato da tempo la ricerca per individuare il portiere del futuro, un profilo che possa eventualmente raccogliere l’eredità di Mike Maignan. La lista dei candidati è in costante evoluzione, come riporta l’esperto di mercato Daniele Longo.

Secondo Longo, le quotazioni del giapponese Zion Suzuki stanno scendendo: il portiere «costa tanto e non ha ancora fatto lo step successivo» necessario per convincere pienamente la dirigenza rossonera a investire. La ricerca si concentra quindi su profili che possano offrire un miglior rapporto qualità-prezzo e maggiore affidabilità immediata.

Calciomercato Milan, obiettivo Germania: sotto osservazione Atubolu

L’attenzione del Milan si è ora spostata in Bundesliga, dove piace il giovane Noah Atubolu del Friburgo. Il club rossonero ha intenzioni serie: «il Milan ha intenzione di mandare uno scout a Friburgo per il prossimo turno di campionato».

Questa mossa ufficiale di scouting dimostra la volontà di valutare dal vivo le qualità e la personalità di Atubolu, ritenuto un profilo con grande potenziale in linea con i parametri del club.

I candidati italiani e francesi

Nonostante la nuova osservazione in Germania, restano in lizza due candidati autorevoli, già noti per essere nel mirino del Milan: