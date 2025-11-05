Connect with us

Calciomercato News

Mercato Milan a caccia dell'erede di Maignan: trattativa in stallo, spunta il talento tedesco Noah Atubolu del Friburgo. Scout pronti a visionarlo

Calciomercato News

Calciomercato Milan, missione di Tare: c'è quel profilo nel mirino, il DS vuole battere il top club. Lo scenario

Ultimissime Milan Calciomercato

Calciomercato Milan LIVE: nel mirino Panichelli, Saelemaekers vicinissimo al rinnovo

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Panichelli resta nel mirino per gennaio: ok di Allegri e assalto pronto. L'argentino piace per questi motivi

Calciomercato News

Caprile, si complica il possibile arrivo del portiere al Milan? Clamorosa rivelazione sul futuro dell'estremo difensore del Cagliari

Calciomercato

Mercato Milan a caccia dell’erede di Maignan: trattativa in stallo, spunta il talento tedesco Noah Atubolu del Friburgo. Scout pronti a visionarlo

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Atubolu

Mercato Milan, parte la caccia all’erede di Maignan: stallo sul rinnovo del contratto, nel mirino c’è Atubolu del Friburgo. Ultime

In casa Milan, la speranza di estendere il contratto di Mike Maignan è ancora viva, ma la situazione contrattuale è «cristallizzata» senza negoziati attivi. Il club rossonero è consapevole del rischio di perdere il suo portiere top e per questo sta intensificando la ricerca di un «potenziale sostituto di alto livello» sul mercato internazionale.

Mercato Milan, focus sul giovane Atubolu

La priorità del mercato Milan è trovare un profilo «giovane, di talento e con grandi margini di crescita». Oltre ai nomi noti come Caprile e Restes, un nuovo obiettivo è Noah Atubolu del Friburgo, come segnalato da Calciomercato.com.

Il classe 2002, alto 190 cm, è un prodotto del vivaio del Friburgo ed è diventato il portiere titolare dal 2023/24. Le sue prestazioni, che gli sono valse anche la prima convocazione con la Nazionale maggiore tedesca di Nagelsmann, lo descrivono come un estremo difensore «esplosivo e molto bravo nelle uscite».

Mossa Milan contro l’Inter

Su Atubolu (contratto fino al 2027) si sta muovendo anche l’Inter, che lo considera un possibile successore di Sommer. Per non perdere terreno, il Milan ha in programma di «mandare uno scout a Friburgo» per osservarlo nel prossimo match contro il St. Pauli. La trattativa potrebbe essere facilitata dal fatto che Atubolu ha la stessa agenzia che gestisce gli interessi di Alexis Saelemaekers.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.