Calciomercato Milan, missione di Tare: c’è quel profilo nel mirino, il DS vuole battere il top club. Lo scenario

Calciomercato Milan, Tare prepara la missione in Germania per Atubolu, portiere del Friburgo e nome in pole per il possibile post Maignan

In casa Milan la speranza per il rinnovo di Mike Maignan rimane viva, ma la situazione è «ancora cristallizzata» e non c’è una trattativa in corso. Il club rossonero è consapevole che questi potrebbero essere gli ultimi mesi del suo portiere e sta esplorando il calciomercato internazionale alla ricerca di un potenziale sostituto di alto livello.

Calciomercato Milan, Atubolu: il nuovo obiettivo tedesco

La missione è complicata, ma l’intenzione è puntare su un profilo «giovane, di talento e con grandi margini di crescita». Tra i candidati autorevoli (come Elia Caprile e Guillaume Restes) spunta un nome nuovo: quello di Noah Atubolu del Friburgo, come riporta Calciomercato.com.

Nato nel 2002 e alto 190 cm, Atubolu è cresciuto nel settore giovanile del Friburgo, diventando il portiere titolare dal 2023/24 e trascinando la squadra fino agli ottavi di Europa League. Le sue «ottime prestazioni» gli sono valse la prima convocazione con la Nazionale maggiore della Germania, guidata da Julian Nagelsmann. Atubolu è descritto come un portiere «esplosivo e molto bravo nelle uscite».

Duello con l’Inter e mossa Milan

Su Atubolu, il cui contratto scade nel 2027, si stanno muovendo diversi top club europei, tra cui l’Inter, che lo vede come possibile erede di Sommer.

Il calciomercato Milan non vuole perdere tempo: ha intenzione di mandare uno scout a Friburgo per la prossima partita di campionato contro il St. Pauli per aggiornare i dati sul classe 2002. Un dettaglio interessante è che il portiere tedesco è seguito dalla stessa agenzia che cura gli interessi di Alexis Saelemaekers, un fattore che «può fare la differenza» nella trattativa.