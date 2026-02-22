Rinnovo Leao, il Milan in contatto per il prolungamento del portoghese! I dettagli. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan si appresta ad affrontare una sfida cruciale contro il Parma, e le notizie che filtrano da Milanello accendono l’entusiasmo dei tifosi. Come riportato dal giornalista Andrea Sereni sulle colonne di Repubblica, il Diavolo è pronto a schierare nuovamente dal primo minuto i suoi due diamanti grezzi: Rafael Leao e Christian Pulisic.

Il Ritorno dei Titolarissimi: Le Scelte di Allegri

Per la quarta volta in questo campionato, i rossoneri potranno contare sulla coppia d’attacco designata. Massimiliano Allegri, il tecnico livornese, ha dovuto fare a meno di loro contemporaneamente per oltre un mese. L’ultima apparizione dei due insieme risale alla gara contro il Lecce, prima che una serie di infortuni ne frenasse l’impatto: un problema all’adduttore per Rafa e una fastidiosa borsite per Chris.

Nonostante una condizione fisica non ancora ottimale, il mister rossonero ha speso parole di grande stima per il suo numero 10. Rafael Leao, il fuoriclasse portoghese celebre per i suoi strappi brucianti e la capacità di saltare l’uomo come pochi in Europa, ha già messo a referto otto gol nonostante il minutaggio ridotto. “Dà anima alla squadra”, ha dichiarato Allegri, lodando lo spirito di sacrificio dell’attaccante in vista dei Mondiali che inizieranno tra pochi mesi.

La Strategia di Mercato: Il Ruolo di Igli Tare

Parallelamente alle vicende di campo, la società meneghina è attivissima sul fronte dei rinnovi. Qui entra in gioco la figura di Igli Tare, il Direttore Sportivo del Milan, dirigente albanese di grande esperienza internazionale noto per la sua fermezza nelle trattative. Tare ha l’obiettivo prioritario di blindare il futuro del club di Via Aldo Rossi, partendo proprio dal prolungamento di Leao.

Il contratto del portoghese scade nel 2028, ma la volontà della dirigenza è quella di arrivare a una fumata bianca definitiva prima dell’estate. L’obiettivo è chiaro: evitare che le sirene del mercato, come quelle del Bayern Monaco che si fecero sentire un anno fa, possano destabilizzare l’ambiente. Christian Pulisic, l’esterno statunitense ex Chelsea dotato di una visione di gioco superiore alla media, osserva interessato, consapevole che la crescita del Milan passa dalla conferma dei suoi campioni.

Verso Milan-Parma: Obiettivo Tre Punti

In vista della gara di stasera, i rossoneri cercheranno di sfruttare l’estro di Pulisic e la potenza di Leao per scardinare la difesa emiliana. Allegri sa bene che ritrovare il feeling tra questi due giocatori è la chiave per consolidare la posizione in classifica e regalare una gioia ai sostenitori del Diavolo.