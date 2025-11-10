Rinnovo Leao, contatti confermati con il Milan: volontà chiara del calciatore e… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il rendimento stellare di Rafael Leao dopo il rientro dall’infortunio ha confermato la sua importanza cruciale per il Milan. La sua ultima performance, impreziosita da un gol e un assist sprecato da Pulisic contro il Parma, lo posiziona stabilmente tra i calciatori più influentiali del panorama europeo.

Sulla situazione del portoghese, Matteo Moretto ha fornito aggiornamenti significativi sul canale YouTube di Fabrizio Romano, definendolo un giocatore in grado di competere con i migliori nel suo ruolo. Le cifre parlano chiaro: Leao si sta dimostrando sempre più decisivo nel Milan di Allegri, con quattro reti e un assist in sette partite di campionato, a cui si aggiunge il ruolo di rigorista e la capacità di creare occasioni per i compagni (come l’assist per Pavlovic).

La priorità per la dirigenza rossonera, guidata da Allegri e Tare, è ora quella di blindare il futuro del suo trascinatore. Già in estate si era discusso di un prolungamento contrattuale e, nelle ultime settimane, questa intenzione è diventata un obiettivo primario. Il Milan è fermamente intenzionato a estendere l’accordo, che al momento scade nel 2028.

L’idea è quella di un prolungamento di ulteriori due o tre anni, portando la scadenza potenzialmente fino al 2030 o 2031, come forma di riconoscimento per il suo costante alto rendimento. Nonostante gli interessamenti estivi di club inglesi e del Barcellona, Leao ha sempre mostrato il massimo rispetto per il Milan.

Moretto ha chiarito che, pur non esistendo giocatori intoccabili e che qualsiasi offerta significativa verrebbe valutata, l’obiettivo concreto e l’intenzione del Milan è di consolidare il proprio progetto a lungo termine attorno a Leao, prolungando il suo contratto nel breve termine.