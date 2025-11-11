Rinnovo Leao, il portoghese vuole restare in rossonero! Dialoghi già aperti con il Diavolo, i dettagli della nuova possibile scadenza contrattuale

Rinnovo Leao, il fuoriclasse portoghese vuole restare in rossonero allungando il contratto in scadenza a giugno 2028. Ultime

Il Milan ha chiuso l’ultima giornata prima della sosta con un pareggio amaro (2-2) contro il Parma. Nonostante il momentaneo primo posto in classifica, la rimonta subita dopo essere stati in vantaggio di due gol ha lasciato l’amara consapevolezza di aver perso due punti per strada. Questo ennesimo passo falso contro una “piccola” della Serie A suona come un segnale d’allarme, specialmente in vista del Derby contro l’Inter del prossimo.

Rinnovo Leao, il protagonista assoluto e il primato Opta

Tra le poche note positive per il Milan, brilla lo stato di forma eccezionale di Rafael Leão. L’esterno portoghese è stato protagonista del gol del 2-0 su rigore e di diverse azioni pericolose nel secondo tempo.

Le sue performance hanno stabilito un primato particolare nell’ultimo periodo. Come riportato da Opta, da inizio ottobre dell’attuale stagione, nessun calciatore ha preso parte a più gol in Serie A rispetto a Leão: ben cinque (frutto di quattro reti e un assist). Inoltre, tra i giocatori con un massimo di cinque gare da titolari, nessuno ha segnato più reti di lui (quattro, come il compagno Christian Pulišić).

Idea rinnovo: scadenza fino al 2031?

Queste prestazioni hanno riacceso i riflettori della dirigenza sul suo futuro contrattuale. Secondo quanto sottolineato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano in italiano, Leão è sempre più protagonista nel Milan di Allegri.

Già in estate, il club aveva accarezzato l’idea di prolungare l’accordo in scadenza al 30 giugno 2028. Nelle ultime settimane, questa idea è «riemersa nella testa della squadra mercato meneghina». Si parla di un prolungamento di almeno due anni, se non addirittura tre, portando la nuova scadenza tra il 2030 e il 2031.

L’intenzione del calciomercato Milan è di blindarlo, ma la dirigenza valuterà «un’offerta importante» per il giocatore, se dovesse arrivare, come per ogni altro membro della rosa.