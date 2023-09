In casa Milan tiene banco il tema rinnovo di Kjaer. La volontà del giocatore è chiara, le idee del club rossonero

Quale futuro per Kjaer? In casa Milan tiene banco il tema rinnovo del danese.

Come riportato da Calciomercato.com l’esperto difensore vorrebbe chiudere la carriera in rossonero prolungando per altre due stagioni, Giorgio Furlani vuole attendere quelle che saranno le risposte del campo. Se ne riparlerà a fine stagione.