Rinnovo Giroud Milan: ecco quando il francese prenderà una decisione

Svelati i tempi. Tra i temi che tengono banco per il calciomercato Milan c’è quello del rinnovo di Giroud. Ecco quando il francese dovrebbe decidere:

secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport il francese vuole aspettare la primavera per vedere come reagirà il suo fisico, se il Milan farà le coppe e se lui avrà la condizione per reggere due partite a settimana. Conterà anche il volere della famiglia che a Milano si trova bene. I rossoneri dal canto loro non hanno ancora fatto un’offerta ma del resto anche un anno fa la decisione è arrivata con calma e serenità