Giroud si incontrerà con la dirigenza del Milan al ritorno dal Qatar per discutere del rinnovo: i dettagli

Come riportato dal Corriere dello Sport, Olivier Giroud si incontrerà con la dirigenza del Milan non appena tornato dal Qatar per parlare del suo rinnovo.

Giocatore e club sono felicissimi di continuare insieme, soprattutto dopo un 2022 giocato su livelli altissimi dall’attaccante francese.