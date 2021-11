Rinnovo Bernardeschi: con Pastorello cambia tutto. Il Milan osserva

Rinnovo Bernardeschi: nuovo agente per l’esterno della Juventus e trattativa che riparte da zero. Il Milan osserva interessato

Federico Pastorello è il nuovo agente di Bernardeschi. È ufficiale il cambio di procura per l’esterno della Juventus, che è ancora in scadenza di contratto nel prossimo giugno.

Pastorello sarà quindi chiamato da subito a risolvere il futuro del giocatore. Come riportato da gazzetta.it, Raiola aveva già avviato un discorso con la dirigenza della Juventus per il rinnovo, ma bisognerà ripartire da zero. Il Milan tiene sotto controllo la situazione, fortemente interessato alla possibilità di acquistare l’esterno a parametro zero il prossimo giugno.