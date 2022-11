Uscita infelice per Alberto Rimedio, che ha parlato di razze in occasione del match tra Belgio e Canada – VIDEO

Un’uscita infelice per Alberto Rimedio in occasione di Belgio-Canada, quando introducendo il direttore di gara dello Zambia Janny Sikazwe ha parlato di “razze di arbitri”. Il telecronista si è poi scusato in telecronaca per l’errore.