Rigore parato Maignan, Dybala ipnotizzato dal dischetto del rigore: Milan ancora in vantaggio

Milan Roma, occasione clamorosa sbagliata da Rafael Leao: tiro a porta vuota a botta sicura e...

Calciomercato Milan, Tare insiste per il rinnovo del titolarissimo! Contatti per chiudere, ultimissime

Milan Roma 1-0 LIVE: Maignan para il rigore di Dybala

Esonero Pioli, si va verso la separazione definitiva: l'annuncio dell'ultim'ora lascia pochi dubbi. Ultimissime

3 minuti ago

Rigore parato Maignan, Dybala ipnotizzato dal dischetto del rigore: Milan ancora in vantaggio. Le ultimissime notizie

Il Milan resta in vantaggio! Al minuto numero 81, la Roma ha avuto l’occasione d’oro per pareggiare con un calcio di rigore, ma il portiere rossonero Mike Maignan si è rivelato ancora una volta un vero e proprio eroe.

L’episodio decisivo nasce da un calcio di punizione di Pellegrini intercettato dal fallo di mano in barriera di Fofana, sanzionato con il penalty. Dagli undici metri si è presentato Paulo Dybala, pronto a riscattare un primo tempo sfortunato.

L’argentino ha scelto di incrociare il tiro, indirizzandolo all’angolino, ma Maignan si è superato con un intervento felino. Il portiere francese, con un tuffo prodigioso, è riuscito a deviare la conclusione, mantenendo la porta inviolata e il risultato sull’1-0 a favore del Milan.

La parata di Maignan è di un’importanza capitale e ha un peso specifico enorme sull’andamento della gara, salvando il Milan da un pareggio che sembrava ormai scontato e galvanizzando l’intera squadra di Allegri in questo finale concitato.

Meno di dieci minuti più recupero separano il Milan dalla vittoria, ma la Roma, galvanizzata dalla chance creata, tenterà il tutto per tutto per sfruttare l’ultima porzione di gara.

