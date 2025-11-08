Connect with us

Rigore Milan, Marelli fa chiarezza: «Contatto inevitabile. Mi viene difficile da capire il motivo»

Leao a Milan TV: «Dobbiamo stare attenti, il campo è piccolo. Devo ringraziare lo staff medico»

Allegri a Sky: «A Leao racconto aneddoti. La partita sarà complicata, vincere le gare è molto difficile»

Leao a Sky: «Allegri? Parliamo tanto. Sa come aiutarmi dentro e fuori»

Sabatini analizza Il possibile Milan da scudetto: sogno, non ancora illusione. Provocazione Vlahovic e l'exploit di Saelemaekers

30 secondi ago

Marelli

Rigore Milan, Luca Marelli a DAZN ha immediatamente fatto chiarezza sul contatto tra Ndiaye e Saelemaekers

Non sono mancati episodi che hanno fatto discutere in questo primo tempo di Parma-Milan. Sul gol dello 0-1 la squadra di casa si è lamentata per una presunta spinta fallosa di Pavlovic. Ma il vero episodio che ha scatenato qualche dubbio è relativo allo 0-2-

Il direttore di gara Di Bello in presa diretta ha assegnato il calcio di rigore ai rossoneri per il contatto tra Ndiaye e Saelemaekers, apparso netto sin da subito. Il Var ha però richiamato il direttore di gara all’On Field Review, destando stupore. Dopo la revisione è stata confermata la decisione di campo.

Sull’accaduto ha fatto chiarezza Luca Marelli ai microfoni di DAZN, che ha commentato così l’episodio che ha portato allo 0-2 di Leao.

RIGORE EVIDENTE«Saelemaekers sposta il pallone verso l’esterno, il difensore del Parma tocca il piede del calciatore, il contatto è inevitabile e a mio parere il calcio di rigore è abbastanza evidente. Vedendo e rivedendo mi viene difficile capire il motivo dell’on field review, molto bene Di Bello che ha confermato la decisione».

