Rientro Leao, conto alla rovescia a Milanello: il portoghese punta il Napoli per il big match

Rientro Leao: domani pomeriggio il provino decisivo a Milanello per capire se Allegri potrà contare sulla sua stella. Tutti gli aggiornamenti

Il Milan entra nella fase calda della stagione con un obiettivo chiaro: recuperare la sua punta di diamante per la sfida di Pasquetta contro il Napoli. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’attenzione di Massimiliano Allegri è tutta focalizzata sul possibile rientro Leao. Dopo il forfait forzato nella trasferta contro il Torino, il portoghese è pronto a forzare i tempi per non mancare all’appuntamento più importante del mese.

Il provino decisivo a Milanello

Domani pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti dopo il giorno libero, lo staff medico valuterà sul campo le condizioni del numero 10. Sarà un test fondamentale per testare la tenuta del muscolo e capire se il rientro Leao potrà avvenire già a pieno regime con il resto del gruppo. Per Allegri, riavere i suoi strappi e la sua fantasia è una condizione imprescindibile per scardinare la difesa partenopea e mantenere vive le speranze di vertice in Serie A.

Il tecnico livornese monitorerà ogni scatto del classe ’99, conscio che un rientro di Leao dal primo minuto cambierebbe totalmente il volto tattico del match. Senza di lui, il Milan perde imprevedibilità; con lui, il peso offensivo del Diavolo raddoppia. Le prossime 24 ore diranno la verità definitiva su un recupero che tutto l’ambiente rossonero aspetta con il fiato sospeso.