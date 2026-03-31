Leao è atteso a Milano nella giornata di domani, saranno fatte insieme le valutazioni sulla sua eventuale convocazione per Napoli

Mancano sei giorni al ritorno in campo del Milan, nel giorno di Pasquetta per il Diavolo c’è la super sfida tra seconda e terza in classifica in casa del Napoli. Una questione che tiene banco è quella di Rafael Leao. Il numero 10 è volato in Portogallo per stare un po’ con i suoi figli e per lavorare con il suo preparatore atletico per smaltire i problemi fisici.

Domani però, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è atteso il suo rientro a Milano. Ci sono assolutamente speranze di vederlo a disposizione per il match dello Stadio Maradona, la decisione però dovrà essere presa da più parti insieme.

Leao presente a Napoli? Si deciderà con Allegri e lo staff medico

Il quotidiano sottolinea come ci sia una certezza in vista di Napoli-Milan. La decisione sulla convocazione di Rafael Leao per il match di lunedì sarà presa da giocatore, allenatore e staff medico, tutti insieme. Da domani sarà a Milanello il portoghese ed inizieranno le dovute valutazioni.

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