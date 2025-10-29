Ricci a TeleLombardia: «Momento complicato per noi ma l'importante è non perdere. Sul mio momento e sulla gara con la Roma...»

Ricci, centrocampista del Milan, ha commentato il pareggio ottenuto sul campo dell’Atalanta grazie al suo primo gol in rossonero: le dichiarazioni

Intervenuto a TeleLombardia dopo Atalanta-Milan 2-2, Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha dichiarato:

PAREGGIO – «Io ti direi un punto, un punto che serve per muovere la classifica, un punto che seve a dare continuità su un campo molto difficile contro una squadra molto difficile da affrontare perché sono aggressivi, vanno uomo contro uomo. Nel primo tempo abbiamo fatto troppi errori tecnici, nel secondo tempo siamo rientrati bene a abbiamo creato delle occasioni che non siamo riusciti a sfruttare».

GOL E MOMENTO POSITIVO – «Sì… Cerco sempre di fare del mio meglio, magari a volte viene di più e a volte viene meno. Ovviamente è un periodo dove dovevo trovare un po’ di condizione perché venivo da un periodo dove non ho giocato molto e queste partite mi sono servite. L’importante è riuscire sempre ad aiutare la squadra».

MOMENTO DELLA SQUADRA – «Siamo in un momento dove bisogna migliorare ma l’importante è non perdere. Ci sono partite in cui la giornata va un po’ storta come poteva essere nel primo tempo oggi che magari abbiamo subito un po’ di più il possesso palla ma siamo rimasti compatti, abbiamo difeso tutti insieme: è la prova che c’è un grande gruppo alla base e con questo gruppo ci possiamo togliere delle soddisfazioni».

MILAN-ROMA – «Sì, la voglia c’è sempre. Poi siamo a San Siro davanti ai nostri tifosi: è una partita molto importante. Affrontiamo un’altra squadra che sta dimostrando di essere tra le migliori e la affronteremo come sempre. Con grande grinta, con grande impatto e poi alla fine vedremo».