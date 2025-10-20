Connect with us

Ricci in zona mista: «Leao e Modric spettacolari. Lavoro per la Nazionale». Poi esalta Allegri

Leao Milan, Montolivo bacchetta il calciatore portoghese: «Non è sempre decisivo, dovrebbe imparare da questo suo compagno di reparto»

Marchegiani fa discutere sulla prestazione di Leao: le sue parole fanno infiammare i tifosi del Milan

Parisi Gimenez, il commento della TV ufficiale della Fiorentina spiazza tutti: «Un rischio»

Cesari: «Se devi far vedere qualcosa, devi far vedere tutto. Abisso doveva dirlo»

3 secondi ago

Ricci

Ricci, centrocampista del Milan, ha parlato in zona mista dopo la vittoria in rimonta contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha parlato in zona mista al termine della vittoria in rimonta per 2-1 contro la Fiorentina, un successo che ha portato i Rossoneri in testa alla classifica. Ricci ha sottolineato la forza del gruppo e ha commentato le sue ambizioni future.

Siete squadra vera. «E’ stata una vittoria da squadra, siamo andati in svantaggio, magari potevamo rientrare meglio in campo nel secondo tempo. C’è stata la reazione, questo è stato l’importante».

Com’era il clima nello spogliatoio alla fine della partita? «Eravamo molto stanchi, abbiamo festeggiato ma non c’è tanto tempo per farlo perché venerdì riprendiamo contro il Pisa. Dobbiamo tornare domani a Milanello e concentrarci sulla prossima partita».

Le parole di Gattuso sulla mancata convocazione? Uno stimolo in più? «Fa sempre piacere essere chiamato in Nazionale. Non sono stato convocato ma ci può anche stare, ho bisogno di mettere minuti. Magari decide di convocare chi ritiene più pronto. Lavoro e lavorerò sempre per arrivare al mio obiettivo che è la Nazionale».

Doppietta di Leao, poi quanto ti fa piacere lavorare al fianco di un maestro come Modric? «Due ragazzi spettacolari, sappiamo la loro importanza in questo gruppo. Sia in campo sia fuori. Sono molto contento per Rafa [Leão], ha vissuto un momento così così, magari anche l’infortunio. Oggi ci ha fatto vincere, sappiamo le sue qualità. Modric è un campione, speriamo continui così».

Allegri ti ha dato tanti consigli? «Un grande Mister, vuole farci stare tutti sul pezzo, sa l’importanza di ognuno».

