Ricci a Sport Mediaset: «Siamo al Milan, il nostro dovere è vincere le partite. Faccio i complimenti a Leao e ai miei compagni, grande reazione. Sulla mia prestazione...»

Ricci, centrocampista del Milan, ha commentato la vittoria in rimonta ottenuta a San Siro contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, è intervenuto in mix zone ai microfoni di SportMediaset al termine della vittoria per 2-1 contro la Fiorentina. Il giovane Rossonero ha celebrato il successo sottolineando la forza mentale del gruppo e la determinazione nel conquistare il primo posto.

Una vittoria da squadra, all’ultimo respiro

«Sapevamo che andavamo incontro a una partita molto complicata. Si era messa anche male. Però secondo me c’è stata anche una grande reazione del gruppo. Devo fare i complimenti anche a Rafa [Leão] ovviamente, però i complimenti vanno anche a tutti i ragazzi, perché abbiamo fatto una partita straordinaria anche in un momento non facile».

Che aria si respira nello spogliatoio?

«Siamo al Milan, quindi il nostro dovere è di vincere le partite. Sapevamo che era una partita complicata e sapevamo che l’importanza di questa partita perché con una vittoria saremmo stati primi. Quindi l’abbiamo cercata fino alla fine, vittoria sofferta, però una vittoria da gruppo».

Questa squadra può contare veramente su più uomini

«Sì, sì. Il Mister lo ripete ogni giorno che siamo un gruppo, quindi c’è bisogno di tutti i componenti. Personalmente potevo fare anche meglio e devo mettere dentro un po’ di ritmo partita, come giusto che sia, perché ho trovato meno spazio. Però sono contento del mio percorso e del percorso che sta facendo la squadra».