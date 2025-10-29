Ricci a Milan Tv: «Clima diverso in spogliatoio rispetto al pareggio contro il Pisa. Primo gol? Contento perchè...»

Ricci, centrocampista del Milan, ha analizzato ai canali ufficiali del club rossonero il pareggio ottenuto sul campo dell’Atalanta

Intervenuto a Milan Tv dopo Atalanta-Milan 2-2, Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha dichiarato:

ATALANTA-MILAN – «Non vogliamo mai accontentarci, vorremmo vincere sempre, anche se non sempre è possibile. Il clima nello spogliatoio è diverso rispetto a dopo il pari contro il Pisa, oggi affrontavamo una squadra forte su un campo difficile. Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppo, nella ripresa abbiamo fatto meglio anche grazie a chi è entrato. La squadra c’è».

PRIMO GOL – Se me lo avessero detto qualche anno fa non ci avrei creduto. Peccato non sia servito per vincere, ma sono contento. Io sono sempre a disposizione del mister. Ho avuto un periodo in cui non ho giocato tanto, ma ho sempre lavorato per farmi trovare pronto. Sono contento di quello che stiamo facendo».