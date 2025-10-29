Connect with us

Ricci a Milan Tv: «Clima diverso in spogliatoio rispetto al pareggio contro il Pisa. Primo gol? Contento perchè...»

Gabbia a Milan Tv: «Pareggio che fa parte del nostro percorso ma nel primo tempo troppi errori tecnici. Quest'anno abbiamo grandi ambizioni»

Ricci a TeleLombardia: «Momento complicato per noi ma l'importante è non perdere. Sul mio momento e sulla gara con la Roma...»

Conferenza stampa Gabbia: «Dobbiamo cercare di mettere i nostri attaccanti in condizioni di calciare in porta. Sui gol subito dico questa cosa»

Allegri a Milan Tv: «Abbiamo sbagliato molto tecnicamente e dobbiamo migliorare. Ecco cosa ho detto alla squadra nell'intervallo»

Ricci, centrocampista del Milan, ha analizzato ai canali ufficiali del club rossonero il pareggio ottenuto sul campo dell’Atalanta

Intervenuto a Milan Tv dopo Atalanta-Milan 2-2, Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha dichiarato:

ATALANTA-MILAN – «Non vogliamo mai accontentarci, vorremmo vincere sempre, anche se non sempre è possibile. Il clima nello spogliatoio è diverso rispetto a dopo il pari contro il Pisa, oggi affrontavamo una squadra forte su un campo difficile. Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppo, nella ripresa abbiamo fatto meglio anche grazie a chi è entrato. La squadra c’è».

PRIMO GOL – Se me lo avessero detto qualche anno fa non ci avrei creduto. Peccato non sia servito per vincere, ma sono contento. Io sono sempre a disposizione del mister. Ho avuto un periodo in cui non ho giocato tanto, ma ho sempre lavorato per farmi trovare pronto. Sono contento di quello che stiamo facendo».

