Ricci a Milan Tv: «Clima diverso in spogliatoio rispetto al pareggio contro il Pisa. Primo gol? Contento perchè...»

Intervenuto a Milan Tv dopo Atalanta-Milan 2-2, Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha dichiarato:
ATALANTA-MILAN – «Non vogliamo mai accontentarci, vorremmo vincere sempre, anche se non sempre è possibile. Il clima nello spogliatoio è diverso rispetto a dopo il pari contro il Pisa, oggi affrontavamo una squadra forte su un campo difficile. Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppo, nella ripresa abbiamo fatto meglio anche grazie a chi è entrato. La squadra c’è».
PRIMO GOL – Se me lo avessero detto qualche anno fa non ci avrei creduto. Peccato non sia servito per vincere, ma sono contento. Io sono sempre a disposizione del mister. Ho avuto un periodo in cui non ho giocato tanto, ma ho sempre lavorato per farmi trovare pronto. Sono contento di quello che stiamo facendo».