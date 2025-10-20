Ricci Milan, il centrocampista esalta lo spogliatoio: «Dobbiamo vincere le partite, il nostro gruppo…». Le ultimissime notizie

Dopo la battaglia di San Siro, che ha visto il Milan superare la Fiorentina per 2-1 e volare in solitaria in testa alla classifica, il centrocampista Samuele Ricci ha portato la voce dello spogliatoio rossonero ai microfoni di SportMediaset. Le sue parole hanno confermato la mentalità vincente che Massimiliano Allegri sta infondendo nel gruppo, unito nonostante le tante assenze gestite anche dal DS Tare.

Quando gli è stato chiesto quale fosse l’atmosfera all’interno dello spogliatoio dopo una partita così tesa e cruciale, Ricci è stato diretto: «Siamo al Milan, quindi il nostro dovere è di vincere le partite». Una dichiarazione che spazza via l’idea che la squadra si accontenti, indipendentemente dalle difficoltà e dagli infortuni.

Il centrocampista ha poi sottolineato la consapevolezza del peso specifico di questa vittoria: «Sapevamo che era una partita complicata e sapevamo l’importanza di questa partita perché con una vittoria saremmo stati primi». Questa lucidità sull’obiettivo finale dimostra la maturità del gruppo, capace di gestire la pressione del sorpasso in classifica.

La rimonta, decisa dal protagonista assoluto Rafael Leao, non è stata semplice, ma Ricci l’ha rivendicata come un successo collettivo: «Quindi l’abbiamo cercata fino alla fine, vittoria sofferta, però una vittoria da gruppo». Un messaggio chiaro che risponde indirettamente anche alle polemiche arbitrali sollevate dalla Fiorentina di Pradè: la squadra ha combattuto fino all’ultimo minuto per i tre punti.

Il Milan va alla sosta per le Nazionali da capolista, un risultato che premia il lavoro di un gruppo coeso e determinato. La gestione delle forze e la capacità di stringere i denti anche in emergenza, come confermato dall’analisi di Allegri sul vantaggio tattico di avere Fofana in mezzo al campo, sono le basi su cui i rossoneri stanno costruendo la loro leadership. Per Samuele Ricci e i suoi compagni, essere il Milan significa non avere alternative alla vittoria.