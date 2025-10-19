Connect with us

HANNO DETTO

Ricci a DAZN: «Grande occasione per me, vogliamo il primato in classifica. Quando arrivi in un grande club come il Milan...»

HANNO DETTO

Compleanno Gabbia: Theo Hernandez fa gli auguri all'ex compagno sui social - FOTO

HANNO DETTO

Bucchioni esalta il Milan: «Coesione e personalità alta». E sul rigore contro la Fiorentina...

HANNO DETTO

Milan Como in Australia, il DS dei lariani Ludi spiega: «Tema delicato, aspettiamo l'ok della FIFA. La speranza è che non sia...»

HANNO DETTO

Materazzi indica l'Inter come favorita scudetto: «È la più forte. Milan avvantaggiato da questo aspetto particolare»

HANNO DETTO

Ricci a DAZN: «Grande occasione per me, vogliamo il primato in classifica. Quando arrivi in un grande club come il Milan…»

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

Ricci

Ricci a DAZN: le dichiarazioni del giocatore del Milan a pochi minuti dall’inizio del match contro la Fiorentina. Le ultimissime notizie

Intervenuto a Dazn prima di Milan-Fiorentina, Ricci, giocatore del club rossonero, ha dichiarato:

«Per me è un’occasione importante, ho lavorato tanto in queste settimane. Ho trovato meno spazio ma lo sapevo: oggi può essere la mia e la nostra occasione per prendere il primo posto in classifica».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.