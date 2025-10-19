Ricci a DAZN: «Grande occasione per me, vogliamo il primato in classifica. Quando arrivi in un grande club come il Milan...»

Ricci a DAZN: le dichiarazioni del giocatore del Milan a pochi minuti dall’inizio del match contro la Fiorentina. Le ultimissime notizie

Intervenuto a Dazn prima di Milan-Fiorentina, Ricci, giocatore del club rossonero, ha dichiarato:

«Per me è un’occasione importante, ho lavorato tanto in queste settimane. Ho trovato meno spazio ma lo sapevo: oggi può essere la mia e la nostra occasione per prendere il primo posto in classifica».