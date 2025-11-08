Ricci Milan, che soddisfazione per il centrocampista: c’è chiamata di Gattuso… Non è l’unico rossonero. Le ultime

Il Commissario Tecnico Gennaro Gattuso ha svelato la lista dei convocati in Nazionale per la prossima pausa, e due giocatori del Milan hanno ottenuto la chiamata. Un riconoscimento importante per la politica del club e per il lavoro di valorizzazione dei calciatori italiani da parte di Massimiliano Allegri.

I nomi in questione sono il difensore Matteo Gabbia e il centrocampista Samuele Ricci. La loro inclusione nel gruppo azzurro conferma che il direttore sportivo Igli Tare non sta solo costruendo una squadra vincente, ma sta anche investendo su elementi in grado di rappresentare la Nazionale.

Matteo Gabbia è stato premiato per la sua solidità difensiva e l’impegno costante. La sua convocazione in un reparto che include talenti come Alessandro Bastoni (Inter) e Raoul Bellanova (Atalanta) testimonia la fiducia di Gattuso nelle sue capacità di crescita.

Altro elemento di spicco è Samuele Ricci. Il centrocampista, che nel Milan si gioca spesso un posto da titolare, è stato scelto per le sue doti di equilibrio e per la visione di gioco. Avrà l’opportunità di confrontarsi con il meglio del centrocampo italiano, tra cui Nicolò Barella e Sandro Tonali.

La doppia chiamata è un segnale positivo che evidenzia come il club di via Aldo Rossi continui a essere un punto di riferimento per la formazione dei giocatori che ambiscono a vestire la maglia azzurra.