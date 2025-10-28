Connect with us

Ricci in gol, prima gioia in Serie A con il Milan: gran tiro dalla distanza, decisiva una deviazione

Atalanta Milan 0-1 LIVE: la Dea risponde

Moviola Atalanta Milan: gli episodi dubbi del match

Gimenez un'altra chance? Altra chance in Atalanta Milan: alla ricerca del primo gol in Serie A

Maignan para rigori? Ormai non più, in difficoltà il portiere del Milan. Il bilancio degli ultimi 16 penalty subiti

5 minuti ago

Ricci ha sbloccato Atalanta Milan con un gran tiro dal limite dell’area. Decisiva anche una deviazione

Parte benissimo il Milan di Massimiliano Allegri alla New Balance Arena alla New Balance Arena. Scambi di qualità, giocate di Saelemaekers e poi il gol di Samuele Ricci al 4′ minuto di gioco.

Sugli sviluppi di un corner battuto da Bartesaghi la palla è stata respinta dalla difesa dell’Atalanta ed è arrivata dalle parti dell’ex Torino che di prima ha fatto partire un destro che si è insaccato alle spalle di Carnesecchi. Tiro agevolato da una deviazione di Ederson che ha messo fuorigioco il proprio portiere.

Per il centrocampista classe 2001 si tratta del primo gol in rossonero in Serie A. Una realizzazione che può dargli fiducia dopo un inizio fatto di alti e bassi.

