Ricci a Dazn: «C’era troppa frenesia, ma è un momento difficile della stagione. Se abbiamo 63 punti un motivo c’è…»

Ricci, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn subito dopo il fischio finale di Milan Udinese

Samuele Ricci, a pochi minuti dal fischio finale del match tra Milan e Udinese, sfida valevole per la 32esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

SULLA SCONFITTA: «Una partita non facile da analizzare, perché per noi era importante. Dovevamo dare un segnale che non c’è stato. Magari in fase di possesso c’è stata troppa frenesia, abbiamo subito delle ripartenze. Secondo me è una serata da dimenticare, dobbiamo far forza sul gruppo. Abbiamo 63 punti e un motivo c’è».

SU COSA E’ CAMBIATO: «Non è cambiato nulla, è un momento difficile durante la stagione. Può capitare. Sicuramente un risultato molto pesante, che non ci voleva. Ci dispiace, ma adesso c’è bisogno di voltare pagina».

SUL CAMBIO DI MODULO: «Ma il sistema può essere 3-5-2 o 4-3-3 ma bisogna vedere come si sta in campo. Oggi c’eravamo ma non c’eravamo. Non abbiamo concretizzato, magari sul 2-0 cambiava la partita. Ci è mancato qualcosa, eravamo meno presenti. Adesso dobbiamo pensare subito alla prossima».