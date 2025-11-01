Ricci ancora titolare? Allegri ci riflette: un giocatore scalpita. Ballottaggio aperto

Connect with us

Ricci

Ricci in campo da titolare per la quarta volta consecutiva? Aperto il ballottaggio in vista di Milan Roma

Per la prossima sfida del Milan, il tecnico Massimiliano Allegri, lo stratega toscano tornato al timone dei rossoneri, è chiamato a risolvere due ballottaggi fondamentali che riguardano due zone nevralgiche del campo: la fascia sinistra del centrocampo e la mezzala. Le decisioni del mister non influenzeranno solo la singola partita, ma daranno anche segnali chiari sulle gerarchie interne in questa fase cruciale della stagione.

Corsia Mancina: Estupiñán e Bartesaghi in Lizza

Sulla fascia sinistra, nel modulo 3-5-2 prediletto da Allegri, la situazione vede una sana competizione. La maglia da titolare è contesa tra l’ecuadoriano Pervis Estupiñán e il giovane canterano Davide Bartesaghi.

  • Pervis Estupiñán: Esterno di grande corsa e spinta, l’ecuadoriano è rientrato dal recente infortunio alla caviglia. La sua esperienza e la capacità di coprire l’intera fascia lo rendono l’opzione più solida se al 100% della condizione fisica.
  • Davide Bartesaghi: Classe 2005, il difensore proveniente dal vivaio del Diavolo ha ben impressionato Allegri nelle sue recenti uscite, mostrando personalità e applicazione tattica. La sua ascesa ha trasformato quello che doveva essere un semplice ricambio in un vero e proprio ballottaggio.

Centrocampo: Ricci in Pole Position su Loftus-Cheek

Il secondo grande dubbio di formazione riguarda la mezzala destra, dove la situazione pende a favore di Samuele Ricci, ma con il fiato sul collo di Ruben Loftus-Cheek.

  • Samuele Ricci: Il giovane centrocampista italiano, noto per la sua intelligenza tattica e l’abilità nel pressing e nella rottura delle linee avversarie, sembrerebbe essere in vantaggio nelle preferenze del momento. Ricci garantisce maggiore equilibrio e copertura, doti molto apprezzate da Allegri, soprattutto in gare ad alto coefficiente di difficoltà.
  • Ruben Loftus-Cheek: Il centrocampista inglese, ex Chelsea, è un elemento di maggiore fisicità e incursione. Sebbene sia pienamente recuperato da un recente affaticamento muscolare, il suo impiego dal primo minuto appare meno probabile, con Allegri orientato a gestirlo gradualmente e sfruttare la sua potenza a gara in corso.

Le scelte dell’allenatore del Milan indicano una chiara attenzione all’equilibrio tattico e alla condizione fisica ottimale, con l’obiettivo di trovare la formazione più efficace per affrontare le prossime sfide.

