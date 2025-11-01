Milan Roma, ballottaggio per Allegri: in due per una maglia. Le ultime di formazione

Milan Roma – In due per una maglia, mister Massimiliano Allegri ha aperto un ballottaggio tra i due calciatori

Sulla corsia sinistra del centrocampo, fondamentale nello scacchiere tattico 3-5-2 di Massimiliano Allegri, si è aperto un intrigante ballottaggio che sta animando le sessioni di allenamento del Milan. Il tecnico livornese, noto per la sua gestione pragmatica delle risorse umane, deve sciogliere i dubbi su chi schierare come esterno titolare, una posizione che richiede un mix di corsa, fase difensiva e spinta offensiva.

La lotta per la maglia è ristretta a due profili, molto diversi tra loro per esperienza e provenienza: il rientrante Pervis Estupiñán e il giovane prodotto del vivaio Davide Bartesaghi.

Estupiñán, Il Ritorno dell’Esterno di Spinta

Pervis Estupiñán, il laterale ecuadoriano arrivato in estate per dare spessore ed esperienza internazionale alla fascia mancina del Diavolo, è tornato a disposizione. Esterno di grande gamba e propensione offensiva, l’ex Brighton è un elemento chiave per Allegri, ma il suo rientro in campo segue un periodo di stop che lo ha costretto ai box. La sua condizione fisica, dunque, è il principale fattore in esame. Quando è al top, Estupiñán garantisce una catena di sinistra ad alta intensità, essenziale per il sistema di gioco del Milan.

Bartesaghi, La Promessa del vivaio Rossonero

A insidiare il posto dell’ecuadoriano c’è Davide Bartesaghi, giovane difensore rossonero classe 2005. Cresciuto nel settore giovanile del club, Bartesaghi ha saputo sfruttare al meglio ogni occasione concessagli in assenza di Estupiñán, dimostrando personalità, un ottimo fisico e un piede educato, caratteristiche che lo rendono versatile. Il suo recente infortunio non ha fatto che aumentare le perplessità di Allegri, che ora vede nel canterano un’alternativa affidabile e una potenziale risorsa a lungo termine.

Il tecnico rossonero valuterà nelle ultime ore lo stato di forma e l’esigenza di dare continuità al giovane Bartesaghi o di affidarsi all’esperienza e alla potenza di Estupiñán. Qualunque sia la scelta, il Milan avrà sulla sinistra un esterno motivato e pronto a fare la differenza, in una competizione interna che alza il livello di entrambi i giocatori.