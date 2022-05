Riccardo Mancini: «Il Milan mi ha sorpreso molto. Pioli…». Le parole del giornalista e telecronista Dazn

Riccardo Mancini ha parlato ai microfoni di SuperNews della lotta scudetto tra Milan ed Inter. Ecco le parole del giornalista e telecronista Dazn:

«Mi ha sorpreso molto il Milan perché non pensavo durasse così tanto. E’ stato bravissimo Stefano Pioli e credo che lui sia il protagonista numero uno di questa meravigliosa cavalcata del Milan. Dico questo perché se prendi singolarmente, uomo per uomo, la formazione dell’Inter è più forte, ma Pioli è riuscito a tirare il meglio dai suoi giovani, dai suo veterani e a rendere la squadra una famiglia. Vedo una bella lotta, perché erano tanti anni che non si vedeva una lotta così accesa fino all’ultima giornata di campionato e ad oggi la favorita è il Milan perché è davanti. Io ho sempre creduto nell’Inter, perché la reputo come la più forte a livello di rosa, però ci può stare che entrino in gioco altre variabili e che il Milan adesso sia favorito. Sicuramente se la formazione rossonera riuscisse a superare lo scoglio Atalanta, che è l’ostacolo più difficile da superare, credo che non si suiciderebbe all’ultima giornata».