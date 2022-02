ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Retroscena Theo Hernandez: ci ha provato il Barça! Quanto chiedeva il Milan per privarsi del suo esterno

Secondo quanto rivelato da As anche Theo Hernandez era finito prepotentemente nel mirino del Barcellona e di Xavi in particolare.

Blaugrana respinti però dalle richieste del Milan, disposto a privarsi della propria stella per non meno di 50 milioni, e quelle del giocatore, che avrebbe preteso un ingaggio di una decina di milioni lordi. Troppo per le casse del club spagnolo.