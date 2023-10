Retroscena Rogerio: poteva giocare al Milan, ecco tutta la verità

Rogerio quest’estate è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Wolfsburg. Prima però c’è stato l’interesse del Milan

Rogerio poteva cambiare squadra ma rimanere in Serie A, più precisamente al Milan. Prima del passaggio al Wolfsburg, come dichiarato dallo stesso giocatore a Calciomercato.com c’era anche l’interesse dei rossoneri:

«Non vorrei apparire vanitoso. Ma devo ammettere che i club che in estate si sono interessati a me sono stati davvero molti. Tanto che a un certo punto ho chiesto al mio procuratore di non parlarmene più, perché non riuscivo a restare tranquillo. Alla fine, d’accordo con lui, abbiamo scelto il Wolfsburg, un club ambizioso con un bel progetto di crescita. Sono contento di essere qui. Voglio imparare molto da questa nuova esperienza e sono convinto che con loro crescerò tanto»