Il nuovo portiere del Manchester United sarà Onana. Spunta però un clamoroso retroscena di mercato che coinvolge il Milan

Onana è il nuovo portiere del Manchester United, ma la prima scelta di Ten Hag non era l’ex Inter:

come riportato da Calciomercato.com si tratta di Maignan. A maggio, intorno al doppio derby in semifinale di Champions League, le dirigenze di Milan e Man United si sono incontrate a Milano e hanno parlato del portiere francese. L’ipotesi, tuttavia, ha perso rapidamente quota per le elevate richieste dei rossoneri, salite a oltre 100 milioni di euro complice anche la cessione di Sandro Tonali al Newcastle per 70 milioni più bonus. Maignan è stato ritenuto troppo caro, ma in contemporanea è stata registrata la necessità dell’Inter di perfezionare una grande cessione e le cifre di Onana sono apparse subito più allettanti