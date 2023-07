Loftus Cheek si è presentato oggi in conferenza stampa come nuovo giocatore del Milan. Ha svelato come è nata la trattativa

Loftus Cheek si è presentato oggi in conferenza stampa come nuovo giocatore del Milan. Ha svelato come è nata la trattativa:

«Quando abbiamo affrontato il Milan in Champions con il Chelsea, a Londra, dopo quell’occasione Maldini mi aveva già detto che il Milan era stato colpito dalle mie prestazioni. Chiaramente mi concentravo sulla stagione con il Chelsea, non sapevo cosa sarebbe successo in estate. Dopo aver parlato con i responsabili si era palesata questa occasione, la possibilità di venire al Milan che è diventata sempre più concreta parlando con Maldini. Proprio questo mi ha spinto a prendere questa decisione»

