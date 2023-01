Repice sul momento del Milan: «Vincere aiuta a vincere ma perdere aiuta a perdere». Le parole del noto radiocronista

Francesco Repice ha parlato ai microfoni di TMW Radio del momento del Milan. Ecco le parole del noto radiocronista:

«Vincere aiuta a vincere ma perdere aiuta a perdere. Il mercato? Ad oggi non è arrivato il contributo, ma anche di Platini e Zidane si dissero le stesse cose, che non incidevano. Io aspetterei, sennò finisce come Leao, che era considerato un plaid da mettere sul divano e abbiamo visto che è un’ira di Dio. Magari De Ketelaere è entrato in una realtà più grossa di lui, le qualità ci sono, toccherà a lui tirar fuori tutto»