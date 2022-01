Renato Sanches: «Voglio partire, so chi è interessato a me». Ipotesi Milan?

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Renato Sanches, centrocampista del Lille, ha svelato di voler partire di conoscere il club interessato a lui. Milan in pole?

Renato Sanches, centrocampista del Lille ed obiettivo del Milan per l’estate, ha dichiarato al quotidiano portoghese A Bola:

«Ho parlato con il mio agente, so quale club è interessato, ma per ora non posso rivelarlo. So di essere pronto a partite. Se arriva una proposta, vedrò cosa è meglio per me».