Renato Sanches prende tempo col Milan: il PSG è la sua prima scelta. Rossoneri in sospeso

Il portoghese spinge per andare al Paris Saint Germain, ma allo stesso tempo i parigini hanno fatto capire che non vogliono spendere più di tanto per il cartellino mentre il Milan ha fatto un’offerta per il cartellino da circa 15 milioni complessivi.

Il fatto è che il giocatore, con dietro Jorge Mendes, prende ancora tempo ed è anche per questo motivo che Maldini e Massara guardano a Douglas Luiz dell’Aston Villa come nome alternativo. Lo scrive Tuttosport.