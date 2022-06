Renato Sanches al Milan, fiducia o no? Anche i giornali sono divisi, sul portoghese lo spettro del PSG

Secondo il Corriere dello Sport il Milan resta fiducioso sulla possibilità di riuscire ad ingaggiare Renato Sanches. La prima offerta al Lille da 10 milioni può essere alzata fino a 15, senza sforare necessariamente il budget. Alla fine i rossoneri potrebbero spuntarla sul PSG.

Meno ottimista La Gazzetta dello Sport che spiega come la palla ora sia nelle mani del PSG. Il responsabile del mercato a Parigi ora è Luis Campos, uomo di riferimento – leggi, quasi un padre calcistico per Renato. Campos è deciso a tornare ad avere Sanches in squadra, come nei giorni al Lilla, e anche su questo costruirà l’estate del Psg. Se andrà fino in fondo come ora pare logico, il Milan dovrà pensare ad altro.