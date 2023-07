Reijnders Milan, i rossoneri adesso vogliono accelerare: contatto Furlani-Az Alkmaar per il centrocampista olandese

Il Milan ha intenzione di accelerare in maniera definitiva per Reijnders, primo obiettivo della dirigenza per rinforzare il centrocampo di Pioli. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fornisce importanti aggiornamenti.

I colloqui con l’Az Alkmaar per il giocatore hanno subito una accelerata nelle ultime ore: ieri è stato Furlani in prima persona a confrontarsi con i dirigenti olandesi. Le distanze si assottigliano e l’ottimismo cresce.