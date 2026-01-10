RedBird accelera per l’addio a Elliott: piano da 600 milioni per il futuro del Milan. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il panorama societario del Milan si prepara a una svolta epocale che potrebbe cambiare radicalmente le strategie del club. Secondo quanto riportato da “Calcio e Finanza”, Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e proprietario della società meneghina, è al lavoro per reperire un finanziamento da circa 600 milioni di euro. L’obiettivo primario è estinguere il celebre vendor loan, il debito contratto con il Fondo Elliott al momento del passaggio di proprietà, la cui cifra, comprensiva di interessi, ha raggiunto i 523 milioni di euro.

Strategia e nuovi investitori per i rossoneri

L’intenzione del numero uno di RedBird è chiara: slegarsi definitivamente dalla vecchia proprietà per ottenere una maggiore libertà strategica e rendere il Diavolo ancora più appetibile sul mercato internazionale. Attualmente, ci sarebbero due potenziali investitori pronti a subentrare. Il primo è Manulife Investment, colosso specializzato nel private credit che vanta già collaborazioni pregresse con Cardinale; il secondo nome resta per ora anonimo, ma le negoziazioni sarebbero già in una fase avanzata.

Questa manovra finanziaria avrebbe ripercussioni dirette anche sul Consiglio di Amministrazione. La liquidazione del debito comporterebbe infatti l’uscita dei membri legati a Elliott, lasciando spazio a nuove figure professionaliespressione dei nuovi soci. Per convincere i partner, Cardinale sta puntando forte su due asset fondamentali: la prospettiva del nuovo stadio e il costante aumento dei ricavi del club.

Riflessi sull’area tecnica: il lavoro di Tare e Allegri

Mentre la proprietà lavora negli uffici di New York e Milano, l’area tecnica dei rossoneri gode di una stabilità ritrovata. La nuova libertà d’azione finanziaria andrebbe a beneficio di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente di grande esperienza e fiuto internazionale incaricato di costruire una rosa sempre più competitiva.

Allo stesso tempo, una stabilità societaria permetterebbe a Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan tornato sulla panchina del club per infondere mentalità vincente e solidità tattica, di lavorare con maggiore serenità. L’obiettivo del tecnico toscano è quello di valorizzare al meglio campioni come Rafael Leao, il talento portoghese fulcro dell’attacco rossonero, in un ambiente economicamente solido e proiettato verso l’eccellenza europea.

L’operazione rifinanziamento rappresenta dunque la chiave di volta per il Milan del futuro: un club indipendente, con uno stadio di proprietà e una dirigenza guidata dalla coppia Tare-Allegri pronta a riportare il Diavolo sul tetto del mondo.