Rebic vuole riprendersi il Milan: a caccia di gol e riscatto

Ante Rebic, dopo le ultime non brillanti performance, vorrebbe riprendersi il Milan. Contro la Juventus dovrebbe avere la chance…

Che Rebic sia un uomo di ghiaccio, abituato alla lotta e a parlare poco lo si vede da come si muove in campo e fuori, scrive l’edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina.

La freddezza è determinante nelle grandi partite, dove lui sa metterci lo zampino. Di recente all’Olimpico contro la Roma e a luglio a San Siro proprio contro la Juventus di Szczesny.