Reati tributari: sequestro della GdF al procuratore Mario Giuffredi

La GDF di Napoli ha sequestrato disponibilità finanziarie su conti correnti bancari appartenenti alla società del procuratore Giuffredi

La GDF di Napoli ha sequestrato disponibilità finanziarie su conti correnti bancari per oltre 1.600.000 euro appartenenti alla Marat Football Management, società del procuratore Mario Giuffredi. Come riferisce Ansa, sono sei le persone indagate dalla Procura di Napoli per dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Giuffredi cura gli interessi sportivi e l’immagine di calciatori professionisti di serie A, tra cui figurano i difensori Elseid Hysaj, Mario Rui, Di Lorenzo, Cristiano Biraghi, il centrocampista Jordan Veretout e l’attaccate Gennaro Tutino. Nessuno di loro è coinvolto nell’inchiesta.