Real-Milan, la particolare camiseta che indosseranno gli spagnoli – FOTO

Real-Milan, amichevole di domenica a Klagenfurt: ecco la foto della nuova camiseta che indosseranno i galacticos

Come annunciato in un post apparso sul profilo ufficiale del club spagnolo, il Real Madrid, nel corso dell’amichevole di lusso di Klagenfurt contro il Milan, nella più classica sfida del calcio europeo che andrà in scena domenica, esibirà al mondo la nuova camiseta con la quale affronteranno le gare in trasferta della prossima stagione.

Ecco, nel dettaglio, il post con i dettagli della nuova maglia dei blancos..in versione blu: