Razzismo, Milan vicino a Sanchez e Diakhaby: il messaggio – FOTO

Il Milan si schiera sempre contro il razzismo e dimostra vicinanza ai due giocatori, rispettivamente di Tottenham e Valencia, Sanchez e Diakhaby. Ecco il messaggio mandato dal club rossonero sui social:

«Siamo rattristati nel sentire di altri episodi razzisti che scuotono il mondo del calcio. Stiamo con Sanchez del Tottenham e Diakhaby del Valencia. Insieme dobbiamo continuare a lottare per creare consapevolezza in nome della tolleranza e dell’inclusività».

We are saddened to hear of yet more racist incidents shaking the world of football. We stand with @daosanchez26, @SpursOfficial, @Diakhaby_5 and @valenciacf. Together, we must keep on fighting to build awareness in the name of tolerance and inclusivity.#WeRespAct pic.twitter.com/UFzYOoKu7z

— AC Milan (@acmilan) April 5, 2021