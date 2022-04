Ravezzani è sicuro: «Al Milan è stato annullato un gol regolare». Così il giornalista dopo la rete invalidata a Bennacer

Fabio Ravezzani su Twitter dice la sua in merito al gol annullato a Bennacer in Inter-Milan per un fuorigioco considerato attivo di Kalulu.

Annullato al Milan un gol regolare. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) April 19, 2022

La cosa più bizzarra nel gol annullato al Milan è che Handanovic, cioè l’unico che avrebbe dovuto esprimersi sulla posizione di Kalulu, non si è mai lamentato. Quindi lo avrebbe ostacolato a sua insaputa… — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) April 19, 2022

