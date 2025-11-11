Ravezzani esclude il Milan dalla corsa scudetto: «Attacco inadeguato, la partita di ieri sera ha dimostrato questa cosa»

Ravezzani, noto giornalista, ha commentato la gara di ieri sera tra Parma e Milan: rossoneri non in corsa per lo scudetto

Nel post-partita di Parma-Milan (2-2), il direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani, ha espresso sul suo canale YouTube un giudizio tranchant sul futuro rossonero, dichiarando di non considerare il Milan una papabile vincitrice dello Scudetto.

Ravezzani ha smontato le speranze dei tifosi che credevano che Allegri potesse fare il miracolo, sostenendo che il Milan non possa arrivare primo in campionato per due ragioni principali.

Prima ragione: attacco inadeguato

Il primo e più grande problema, secondo Ravezzani, risiede nel reparto offensivo: «Il Milan ha un attacco inadeguato alle ambizioni di Scudetto».

Il giornalista ha analizzato i singoli, evidenziando le criticità: «Nkunku è poca cosa, Gimenez non è all’altezza». Pur riconoscendo che Leão e Pulisic fanno la loro parte, la squadra manca di un «centravanti affidabile».

Seconda ragione: centrocampo senza gol

La seconda ragione critica riguarda il centrocampo, che non compensa le carenze offensive. Ravezzani ha osservato che, a grandi livelli, una squadra può salvarsi vincendo grazie a centrocampisti o laterali abituati a segnare, ma non è il caso del Milan.

L’analisi sui centrocampisti è netta: «Modric fa pochi gol, Ricci uguale, Jashari non lo sappiamo». Anche Loftus-Cheek è diventato «pian piano un giocatore di complemento». Sui laterali, pur riconoscendo in Saelemaekers un giocatore portato a far gol, la critica si sposta su un «Estupinian disastroso» e su un «Bartesaghi che non è in grado di portare grandi pericoli».