Ravezzani attacca Leao: «Bravissimo una partita su tre. Il Milan dipende dal suo cambio di atteggiamento. E su Rabiot...»

Ravezzani, noto giornalista, ha spronato Rafael Leao ad essere più continuo nel corso della stagione e non solo: le dichiarazioni

Il direttore di QSVWeb, Fabio Ravezzani, è intervenuto in diretta con un’analisi critica e puntuale su Rafael Leao, sottolineando un problema di continuità che affligge il portoghese fin dai suoi esordi.

Ravezzani, la critica a Leao: un giocatore sporadico

Ravezzani ha ribadito un concetto espresso più volte da Massimiliano Allegri: «Bravissimo una partita su tre, le altre due non lo trovi». Il giornalista ha esteso la critica a tutta la carriera del giocatore: «Come dico da anni lui fin’ora è stato sporadico ovunque ha giocato».

Secondo Ravezzani, il futuro del Milan è strettamente legato alla capacità di Leao di diventare un giocatore determinante con costanza. L’unica parentesi di vera continuità per il portoghese è stata «la seconda parte della stagione in cui il Milan ha vinto lo scudetto».

La conclusione è lapidaria: «Il giorno in cui Leao sarà sempre questa cosa qui, il Milan avrà la possibilità seria di arrivare nei primi due posti». Al contrario, se continua a fare «una partita alla grande e due in cui si trascina per il campo, allora è un problema». L’augurio è che Allegri sia il primo a «fargli cambiare atteggiamento», dato che «tutti gli altri allenatori non ci sono riusciti».

L’avvertimento su Rabiot: mai al meglio al rientro

Ravezzani ha anche toccato l’argomento del rientro di Rabiot in vista del derby, lanciando un avvertimento spesso ignorato: «C’è un fatto che pochi considerano, ed è che quando tu rientri non stai mai bene come quando ti sei infortunato».

Il giornalista ha citato come esempio il rientro di Leao nel derby di Champions League contro l’Inter, dove non era al top della forma. Per questo, l’aspettativa deve essere realistica: «Quindi non pensiamo di trovare il miglior Rabiot che abbiamo visto subito alla prima partita».