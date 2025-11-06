Ravezzani pazzo di Allegri: sulla vittoria del suo Milan contro la Roma l’ha detto veramente!

Connect with us

23 minuti ago

Ravezzani

Ravezzani, noto giornalista, ha commentato l’importante vittoria del Milan contro la Roma esaltando Massimiliano Allegri

Nel post-partita del big match Milan-Roma, il direttore Fabio Ravezzani ha commentato la vittoria della squadra di Massimiliano Allegri, concentrandosi sull’impronta del tecnico.

Ravezzani ha riconosciuto che, pur esistendo «eserciti di opinionisti, tifosi, pronti a sparare a 0 su Allegri per una questione filosofica ideologia», i fatti dimostrano il contrario: «l’impatto di Allegri sul Milan è stato positivo e lo si è visto ancora una volta».

La filosofia della calma e della resistenza

Secondo Ravezzani, la partita è stata l’emblema di una squadra «allegriana». Nonostante il Milan sia stato «praticamente travolto dalla Roma» nella prima mezz’ora, ha mantenuto la «calma».

PAROLE – «Essere una squadra allegriana vuol dire avere la calma, resistere nei momenti difficili, mettersi sotto coperta, sapendo che poi pian piano le cose cambieranno».

E in effetti, «le cose sono cambiate eccome per il Milan». Sebbene la squadra abbia rischiato, non lo ha fatto «in maniera terribile». Il vantaggio è arrivato esattamente come voleva l’allenatore: «con un bel contropiede ha fatto 1-0».

Il potenziale offensivo e la mancanza del 9

La «cosa confortante» è stata la prestazione del secondo tempo, dove il Milan ha dimostrato «grande capacità offensiva». Sull’1-0, il Milan ha «attaccato creando un numero impressionante di palle goal».

Ravezzani ha chiuso il suo commento tornando su un tema cruciale: «se il Milan avesse uno stoccatore vicino a Leao avrebbe delle ambizioni più alte».

