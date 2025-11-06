Ravezzani pazzo di Allegri: sulla vittoria del suo Milan contro la Roma l’ha detto veramente!

Ravezzani, noto giornalista, ha commentato l’importante vittoria del Milan contro la Roma esaltando Massimiliano Allegri

Nel post-partita del big match Milan-Roma, il direttore Fabio Ravezzani ha commentato la vittoria della squadra di Massimiliano Allegri, concentrandosi sull’impronta del tecnico.

Ravezzani ha riconosciuto che, pur esistendo «eserciti di opinionisti, tifosi, pronti a sparare a 0 su Allegri per una questione filosofica ideologia», i fatti dimostrano il contrario: «l’impatto di Allegri sul Milan è stato positivo e lo si è visto ancora una volta».

La filosofia della calma e della resistenza

Secondo Ravezzani, la partita è stata l’emblema di una squadra «allegriana». Nonostante il Milan sia stato «praticamente travolto dalla Roma» nella prima mezz’ora, ha mantenuto la «calma».

PAROLE – «Essere una squadra allegriana vuol dire avere la calma, resistere nei momenti difficili, mettersi sotto coperta, sapendo che poi pian piano le cose cambieranno».

E in effetti, «le cose sono cambiate eccome per il Milan». Sebbene la squadra abbia rischiato, non lo ha fatto «in maniera terribile». Il vantaggio è arrivato esattamente come voleva l’allenatore: «con un bel contropiede ha fatto 1-0».

Il potenziale offensivo e la mancanza del 9

La «cosa confortante» è stata la prestazione del secondo tempo, dove il Milan ha dimostrato «grande capacità offensiva». Sull’1-0, il Milan ha «attaccato creando un numero impressionante di palle goal».

Ravezzani ha chiuso il suo commento tornando su un tema cruciale: «se il Milan avesse uno stoccatore vicino a Leao avrebbe delle ambizioni più alte».