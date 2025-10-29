Ravezzani su Atalanta Milan: «I rossoneri l’hanno sfangata, Leao svogliato. Gimenez peggiora col passare delle partite»

Ravezzani, noto giornalista, ha commentato il pareggio ottenuto dal Milan ieri sera sul campo dell’Atalanta: le dichiarazioni

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è espresso su X commentando il pareggio di Atalanta-Milan: «Il Milan la sfanga a Bergamo con molte paure». Il giornalista ha fornito una sua pagella sintetica dei rossoneri, evidenziando il divario tra i migliori e i peggiori.

Per Ravezzani, «Ricci il migliore» in campo, con «Modric che cresce nella ripresa» e «Loftus entra benissimo».

I giudizi più severi sono riservati al reparto offensivo. «Nkunku è poco più di un fantasma», mentre «Leao svogliato come nei periodi bui». La critica più dura è per il centravanti messicano, al centro di una crisi di rendimento: «Gimenez anziché migliorare peggiora col passare delle partite». Solo «Saele sempre generoso» si salva.