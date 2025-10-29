Ravezzani su Atalanta Milan: «I rossoneri l’hanno sfangata, Leao svogliato. Gimenez peggiora col passare delle partite»

Connect with us

Milan news 24

Published

13 minuti ago

on

By

Ravezzani

Ravezzani, noto giornalista, ha commentato il pareggio ottenuto dal Milan ieri sera sul campo dell’Atalanta: le dichiarazioni

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è espresso su X commentando il pareggio di Atalanta-Milan: «Il Milan la sfanga a Bergamo con molte paure». Il giornalista ha fornito una sua pagella sintetica dei rossoneri, evidenziando il divario tra i migliori e i peggiori.

Per Ravezzani, «Ricci il migliore» in campo, con «Modric che cresce nella ripresa» e «Loftus entra benissimo».

I giudizi più severi sono riservati al reparto offensivo. «Nkunku è poco più di un fantasma», mentre «Leao svogliato come nei periodi bui». La critica più dura è per il centravanti messicano, al centro di una crisi di rendimento: «Gimenez anziché migliorare peggiora col passare delle partite». Solo «Saele sempre generoso» si salva.

