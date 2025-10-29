Connect with us

Atalanta Milan, sensazione diffusa in casa rossonera dopo il pareggio di Bergamo: il retroscena

Rabiot stupisce Allegri e accelera: il centrocampista ha messo nel mirino quella partita. Novità clamorosa

Milan Roma, Allegri tiene aperto il ballottaggio: chi titolare contro i giallorossi a San Siro? Lo scenario

Infortunio Leao, esami negativi per il portoghese dopo il problema all'anca: ci sarà contro la Roma? Ultime

Roma Parma 2-1, la Juve torna alla vittoria. Il Como è quarto. Il resoconto delle gare delle 18:30 in Serie A

7 minuti ago

Ricci

Atalanta Milan, in casa rossonera, viste le difficoltà dettate dai tanti infortunati, c’è la consapevolezza che quello di Bergamo sia un buon punto

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su Gazzetta.it sul pari del Milan contro l’Atalanta: «Dopo il pareggio col Pisa, il focus di Allegri era orientato soprattutto sulla lucidità da mantenere nei minuti finali di gara. Da domani dovrà rivalutare un attimo gli spicchi di partita su cui concentrarsi, perché quella lucidità è mancata anche nel cuore del match».

Pasotto evidenzia due episodi chiave: la lucidità è mancata «quando Lookman è fuggito a Tomori sul gol, così come è mancata quando Saelemaekers invece di tirare con una superstrada davanti, ha optato per un assurdo appoggio a Nkunku». Due errori, uno in difesa e uno in attacco, «che possono costare carissimi».

Alla fine, la sensazione diffusa in casa rossonera è che «questo punto vada comunque bene». Il motivo è duplice: «Un po’ perché Bergamo è, a prescindere, un campo molto complicato, un po’ perché con questo pareggio il Diavolo è arrivato a otto risultati utili di fila e resta imbattuto in trasferta (quello di Lookman tra l’altro è il primo gol preso lontano dal Meazza)».

