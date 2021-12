Ravanelli: «Ibrahimovic è straordinario, ha smentito tutti i detrattori»

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e del suo ritorno al Milan. Le sue parole

In collegamento negli studi di Sky Sport, Fabrizio Ravanelli, ex attaccante, ha parlato del ritorno di Ibrahimovic al Milan. Le sue dichiarazioni.

IBRAHIMOVIC – «È un giocatore fantastico ed è uno da cui prendere esempio: per performare alla sua età ci vuole carattere, intelligenza e carisma. Quando è tornato al Milan in tanti dicevano che avrebbe fatto poco e lui ha smentito tutti, proprio per questo è straordinario».