Ravanelli: «Ibrahimovic e il ritiro? Vuole stupire sempre»

Ecco le parole di Fabrizio Ravanelli su Zlatan Ibrahimovic e la questione ritiro: «Ibrahimovic e il ritiro? Vuole stupire sempre»

Fabrizio Ravanelli ha rilasciato delle dichiarazioni sul possibile ritiro di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

«Non so cosa farà, sono solo sensazioni personali. Ha avuto tanti problemi fisici e dice che ogni mattina ha dolori. Quando arrivi ad un punto del genere è vicino anche il ritiro, ma lo deciderà lui. Credo che se avrà ancora una minima parte di mentalità per fare la differenza in certe partite continuerà a giocare, vuole sempre stupire».